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Вышедший из колонии вор в законе Паштет пообещал навести порядок в Белоруссии 

Lenta.ru 1 час назад
Вышедший из колонии Паштет наведет порядок в Белоруссии
Фото: Прайм Крайм
В Белоруссии недавно освободившийся из колонии 38-летний Павел Алексеевич, известный в криминальных кругах, как вор в законе Паштет, пообещал навести порядок в теневом секторе государства. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщает «Прайм Крайм».
По данным агентства, 14 июля в местах лишения свободы и в криминальных кругах Белоруссии появилось воровское послание за подписью вышедшего из зоны Паштета, в котором он обратился к белорусскому криминалитету с программным заявлением. В нем он назвал своим приоритетом поддержку сидящих в лагерях и тюрьмах, которые годами оставались голодными и разобщенными по вине действующего лидера криминального мира республики Александра Кушнерова, известного в криминальном мире, как вор в законе Саша Кушнер.
В своем воззвании к преступному миру Паштет называл Кушнера смутьяном, интриганом и другими выражениями. Он сообщил, что своей властью отменил все ранее принятые им решения и снял всех назначенных смотрящих (уголовные авторитеты, которые уполномочены решать вопросы на конкретной территории) и положенцев (заместитель вора в законе) Кушнера. По словам Паштета, отныне все вопросы в криминальном мире Белоруссии решает он сам, а также воры в законе Муму и Медвежонок. Он призвал авторитетов не бояться давать оценку происходящему и высказывать свое мнение.
13 июля сообщалось, что в городе Лида прошла операция спецназа МВД против главного вора в законе Белоруссии Александра Кушнерова и собравшихся на сходку представителей криминалитета. Авторитеты планировали провести передел сфер влияния в криминальных кругах и назначить смотрящих за городами Гродненской области. Это была первая за 2020 год попытка криминального мира республики провести сходку.
В криминальных кругах страны задержание Кушнера и авторитетов связывали с освобождением из исправительно-трудовой колонии №5 (ИТК) в городе Ивацевичи (Белоруссия) вора в законе Паштета. Претендент на звание главного вора Белоруссии родился в Минске. Он был судим пять раз: в Белоруссии — за хулиганство и дважды за разбой, а также в России — за наркотики и незаконное пересечение границы. Свой воровской титул Паштет получил в декабре 2012 года в Дубае (ОАЭ): его короновали представители грузинского воровского клана во главе с Тариэлом Ониани (Таро) и Мерабом Джангвеладзе (Сухумский).
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Происшествия , Мераб Джангвеладзе , МВД
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