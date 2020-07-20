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Женщина заплатила 50 тысяч евро за снятие порчи 

Артём Кульша 1 час назад
Женщина заплатила 50 тысяч евро за снятие порчи
Фото: ТАСС
Жительница Германии заплатила экстрасенсам более 50 тысяч евро за снятие порчи и обратилась в полицию Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва».
Собеседник в правоохранительных органах рассказал агентству, что некоторое время назад немка обратилась в полицию столицы России с заявлением о том, что была обманута мошенниками.
Она рассказала, что увидела передачу «Линия судьбы» на русскоязычном телеканале TV RUS, который транслируется в Германии, и позвонила туда. Там ей сообщили, что на нее наложена порча и предложили снять ее. Женщина дала на это согласие и была подвергнута нескольким сеансам снятия порчи.
Экстрасенсы потребовали выплаты им 54 тысяч евро, пообещали, что средства будут возвращены некоторое время спустя, и перестали выходить на связь. Управление Министерства внутренних дел (МВД) России по Москве инициировало проведение проверки по данному факту.
В ноябре, как сообщал «Рамблер», ведущий телешоу «Битва экстрасенсов» Сергей Сафронов заявил, что оно — непостановочное, а экстрасенсы — больше психологи, они понимают, какая проблема у человека, за счет огромного времени наблюдения за людьми.
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Происшествия , Сергей Сафронов , МВД , Германия , Москва
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