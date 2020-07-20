Женщина заплатила 50 тысяч евро за снятие порчи 

Жительница Германии заплатила экстрасенсам более 50 тысяч евро за снятие порчи и обратилась в полицию Москвы . Об этом сообщает агентство «Москва».

Собеседник в правоохранительных органах рассказал агентству, что некоторое время назад немка обратилась в полицию столицы России с заявлением о том, что была обманута мошенниками.

Она рассказала, что увидела передачу «Линия судьбы» на русскоязычном телеканале TV RUS, который транслируется в Германии, и позвонила туда. Там ей сообщили, что на нее наложена порча и предложили снять ее. Женщина дала на это согласие и была подвергнута нескольким сеансам снятия порчи.

Экстрасенсы потребовали выплаты им 54 тысяч евро, пообещали, что средства будут возвращены некоторое время спустя, и перестали выходить на связь. Управление Министерства внутренних дел (МВД) России по Москве инициировало проведение проверки по данному факту.