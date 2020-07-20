РФ обвинили в укрывательстве загадочного афериста

Бывший член совета директоров и главный стратег немецкой платежной системы Wirecard Ян Марсалек скрывается в России. Об этом со ссылкой на источники в предпринимательских, дипломатических и судебных кругах, пишет Handelsblatt.

Марсалек, один из самых загадочных аферистов последних лет, скрылся в неизвестном направлении после того, как со счетов компании пропали два миллиарда евро.

Ряд исследовательских журналистских проектов предположили, что бизнесмен прилетел в Белоруссию на частном самолете. Однако немецкое издание пошло еще дальше и обвинило Россию в том, что после прибытия на место Марсалека отвезли на дачу в Подмосковье, где тот находится под контролем российской военной разведки. Якобы такое решение было принято в связи с растущим напряжением между Москвой и Минском.

Также в материале говорится, что топ-менеджер Wirecard перед перелетом перевел в Россию значительные средства в биткоинах из Дубая, точная сумма не называется.

Wirecard считалась одной из крупнейших компаний в секторе финтеха в мире, но в июне подала заявление на банкротство. Систему заподозрили в искажении отчетности, глава компании Маркус Браун арестован, а акции Wirecard рухнули в сто раз, хотя и не опустились до нуля.

К фигуре Марсалека привлечено особое внимание не только из-за его исчезновение. Расследование показало, что топ-менеджер имел доступ к большому количеству секретных документов. Например, он хвастался своим бизнес-партнерам, что знает формулу нервно-паралитического вещества «Новичок».