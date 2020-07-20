Теракт на Дубровке сочли освободительной борьбой чеченцев

Наринская написала, что брала интервью по поводу теракта у американской писательницы Сьюзан Зонтаг, которая заявила, что нападение террористов нужно понимать «очень просто — как освободительную борьбу чеченского народа». Наринская отметила, что не согласна с этим высказыванием — она считает, что ответ писательницы показывает, что «на то, что происходит здесь, ей плевать».

Гусейнов же сообщил, что позиция Зонтаг ему близка. «Едва ли она бы сказала, что что-то оправдывает взятие заложников, убийства и т.д. Не оправдывает, а только объясняет. Факт остается фактом: это была национально-освободительная борьбы чеченского народа», — написал профессор. Он добавил, что сейчас в этой борьбе длительный перерыв. «Чечня обменяла государственную независимость на военную, а ее руководство считает всю остальную Россию придатком Чечни», — подчеркнул Гусейнов.

В октябре 2019 года профессор ВШЭ заявил, что в Москве «невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна». Позже он пояснил, что имел в виду не сам язык, а то, как его используют.

Теракт в театральном центре на Дубровке в Москве произошел 23 октября 2002 года. Группа из 40 вооруженных боевиков во главе с командиром террористической организации Исламский полк особого назначения, сепаратистом Мовсаром Бараевым , захватила заложников во время показа мюзикла «Норд-Ост». Они заминировала зал и больше двух суток удерживала 916 зрителей, артистов и работников ДК. Террористы потребовали вывода российских войск из Чечни. В результате теракта погибли 130 человек, в том числе 10 детей: 125 погибли при штурме, пятерых убили террористы. Бараев был убит во время штурма здания спецназом, вместе с ним были уничтожены другие боевики.

В декабре 1994 года в Чечне началась первая чеченская кампания, целью которой было возвращение контроля Москвы над территорией республики. Война завершилась в августе 1996 года с подписанием Хасавюртовских соглашений, российские войска полностью выводились из Чечни, а решение о статусе региона было отложено до 31 декабря 2001 года.

Однако подписание соглашений не привело к ожидаемым изменениям, в регионе началась глубокая криминализация жизни. В 1999 году началась вторая чеченская кампания, активная боевая фаза которой продлилась до весны 2000-го.