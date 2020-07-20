Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео 

В результате дорожной аварии на юго-востоке Москвы погиб один пешеход, еще два человека пострадали. В районе Люблино автобус совершил наезд на остановку. Кадры трагедии опубликовал Telegram-канал «Московские новости».

По предварительным причинам, водитель не справился с управлением, и автобус на полном ходу влетел в остановку. За рулем транспортного средства в момент ДТП находилась женщина, которая перед выездом прошла все необходимые процедуры, в том числе и медицинское освидетельствование. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.