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Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео 

Алевтина Жаркова 22 минуты назад
В результате дорожной аварии на юго-востоке Москвы погиб один пешеход, еще два человека пострадали. В районе Люблино автобус совершил наезд на остановку. Кадры трагедии опубликовал Telegram-канал «Московские новости».
По предварительным причинам, водитель не справился с управлением, и автобус на полном ходу влетел в остановку. За рулем транспортного средства в момент ДТП находилась женщина, которая перед выездом прошла все необходимые процедуры, в том числе и медицинское освидетельствование. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
Происшествия , Видео , Москва
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