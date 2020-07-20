Опубликовано видео поджога автомобиля в Подмосковье 

В подмосковной Дубне россиянин поджег автомобиль. Его злодеяние попало в объектив камеры видеонаблюдения. Видео поджога обнародовала пресс-служба МВД

На записи видно, как мужчина в ночное время подходит к стоящему у дороги автомобилю, разбивает переднее боковое стекло и совершает какие-то манипуляции. Через некоторое время транспортное средство загорается ярким пламенем.

Правоохранители задержали подозреваемого в совершении данного преступления — им оказался ранее судимый гражданин РФ. Однако в ходе оперативных мероприятий мужчина свою причастность к поджогу не подтвердил. Напротив, он упорно делал вид, что не понимает причину своего задержания.