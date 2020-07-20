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Опубликовано видео поджога автомобиля в Подмосковье 

Алевтина Жаркова 54 минуты назад
В подмосковной Дубне россиянин поджег автомобиль. Его злодеяние попало в объектив камеры видеонаблюдения. Видео поджога обнародовала пресс-служба МВД.
На записи видно, как мужчина в ночное время подходит к стоящему у дороги автомобилю, разбивает переднее боковое стекло и совершает какие-то манипуляции. Через некоторое время транспортное средство загорается ярким пламенем.
Правоохранители задержали подозреваемого в совершении данного преступления — им оказался ранее судимый гражданин РФ. Однако в ходе оперативных мероприятий мужчина свою причастность к поджогу не подтвердил. Напротив, он упорно делал вид, что не понимает причину своего задержания.
Происшествия , Видео , МВД , Московская область
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