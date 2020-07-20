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Расширен район поиска пропавшего в Бурятии Ан-2 

RT на русском 1 час назад
Расширен район поиска пропавшего Ан-2
Фото: РИА Новости
Район поиска пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2 был расширен, сообщил РИА Новости представитель компании «ИрАэро».
«После заправки было принято решение, что Ан-26 вновь вылетит на поиски пропавшего самолёта. До возвращения в аэропорт поиск вёлся в течение семи часов в сложной местности в предгорье Саян. Сейчас территория поиска расширена», — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что сведений о пропавшем самолёте по-прежнему нет.
Ранее Восточно-Сибирское управление на транспорте Следственного комитета России организовало доследственную проверку по факту исчезновения самолёта Ан-2 в Бурятии.
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Происшествия , СКР , РИА Новости , Республика Бурятия
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