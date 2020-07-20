Расширен район поиска пропавшего Ан-2

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Район поиска пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2 был расширен, сообщил РИА Новости представитель компании «ИрАэро».

«После заправки было принято решение, что Ан-26 вновь вылетит на поиски пропавшего самолёта. До возвращения в аэропорт поиск вёлся в течение семи часов в сложной местности в предгорье Саян. Сейчас территория поиска расширена», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что сведений о пропавшем самолёте по-прежнему нет.