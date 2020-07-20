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Жительница Москвы заплатила мошенникам €54 тыс. за снятие порчи 

ТАСС и ещё 1 49 минут назад
Злоумышленники под видом экстрасенсов похитили более 4 млн рублей у жительницы Москвы. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе главка столичной полиции.
"Гражданка по телевизору увидела передачу про экстрасенсов, решив, что они ей смогут помочь. После этого она позвонила по телефону, указанному в титрах этой телепрограммы, где ей сказали, что на нее наложена порча и необходимо как можно скорее ее снять. Женщина согласилась. После первого сеанса ей сказали, что надо оплатить €400, после второго — €6,6 тыс., после чего попросили оплатить еще €9,8 тыс. сказав, что у них есть фонд и деньги ей вернутся. Всего она перевела им €54 тыс. (по текущему курсу — 4,4 млн рублей), после этого с ней перестали выходить на связь", — сказали в полиции.
Пострадавшая обратилась с заявлением в ОМВД "Китай-город". По факту инцидента начата долсдественная проверка.
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Происшествия , Видео , Москва
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