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Москвичка отдала мошенникам 4,4 млн рублей за снятие порчи 

Газета.Ru и ещё 2 2 часа назад
Москвичке «сняли порчу» за 4,4 млн рублей
Фото: depositphotos.com
Жительница Москвы отдала мошенникам из телевизора €54 тыс. (около 4,4 млн рублей) за обещание снять с нее порчу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД.
По данным ведомства, женщина увидела передачу с экстрасенсами по телевизору. Когда она связалась с продюсерами шоу, ей сказали, что на нее наложена порча.
Злоумышленники заявили, что клиентке срочно необходимо снять "проклятие", это займет несколько сеансов.
В общей сложности женщине пришлось отдать €54 тыс. (около 4,4 млн рублей), при этом мошенники уверяли, что деньги вернутся из их фонда, но после получения средств они перестали выходить на связь.
В настоящее время преступники разыскиваются.
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Происшествия , Другое , Москва
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