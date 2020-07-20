«По ходу разбирательств в рамках уголовного дела Сергея Фургала становится понятно, почему его не возбудили ранее. Судя по документам, движение дела было невозможно по причине давления лично Фургала и его окружения на органы следствия, включая возможную коррупционную составляющую», — пишет Telegram-канал НЕШПОРТ, приводя «примеры „странного“ ведения следствия».

«1. Опечатка в постановлении об экспертизе

21.10.2004 г. следователь Бикинской прокуратуры возбудил уголовное дело ст. 105 УК РФ и назначил судебно-медицинскую экспертизу. Из текста постановления следует, что сотрудники «ООО приезжали по указанию директора ФургаН С. И. в количестве 5 человек».

2. Опечатка в протоколе судебного заседания

При допросе эксперта ЭКЦ МВД 20.11.2008 г. он пояснил, что при обыске у Фургала найдены патроны, однако в протоколе судебного заседания секретарь написал не Фургал, а ФРУГАН.

По каким-то причинам в материалах по убийству Сандалова фамилия Фургал сначала была написана с ошибкой (Фруган и Фурган), а затем и вовсе исчезла из дела, предстоит еще разобраться», — отмечают авторы канала.

Напомним, ранее СМИ раскрыли детали убийств из дела Фургала. В частности, накануне стала известна хронология событий 29 октября 2004 года, когда был застрелен Евгений Зоря.

Следственный комитет заявил, что существуют неопровержимые доказательства причастности хабаровского губернатора Сергея Фургала к организации двух убийств и покушения.

Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств. Он помещен в следственный изолятор «Лефортово»