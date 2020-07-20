Водитель автобуса в Москве совершил столкновение с остановкой общественного транспорта, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает агентство «Москва».

В пресс-службе управления Министерства внутренних дел ( МВД ) России по столице агентству сообщили, что на Ставропольской улице, 15, в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО), водитель автобуса наехал на препятствие, которое находилось с правой стороны по ходу его движения. В результате ДТП пострадали три человека.

Собеседник в правоохранительных органах сообщил «Москве», что автобус врезался в остановку, а в пресс-службе департамента транспорта города — что авария произошла в районе 16-го дома по Ставропольской улице, а автобусом управляла женщина.

«По предварительной информации, водитель не справилась с управлением. Предварительно есть один погибший», — добавили там.

В свою очередь, собеседник в экстренных службах сообщил ТАСС, что автобус следовал по маршруту «Саратовская улица — улица Головачева», ДТП произошло на Краснодонской улице, которая пересекается со Ставропольской, пассажиры автобуса не пострадали, травмы получили люди, находившиеся на остановке.