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ЧП в Москве: Автобус сбил остановку и убил человека 

Артём Кульша 21 минуту назад
Водитель автобуса в Москве совершил столкновение с остановкой общественного транспорта, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает агентство «Москва».
В пресс-службе управления Министерства внутренних дел (МВД) России по столице агентству сообщили, что на Ставропольской улице, 15, в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО), водитель автобуса наехал на препятствие, которое находилось с правой стороны по ходу его движения. В результате ДТП пострадали три человека.
Собеседник в правоохранительных органах сообщил «Москве», что автобус врезался в остановку, а в пресс-службе департамента транспорта города — что авария произошла в районе 16-го дома по Ставропольской улице, а автобусом управляла женщина.
«По предварительной информации, водитель не справилась с управлением. Предварительно есть один погибший», — добавили там.
В свою очередь, собеседник в экстренных службах сообщил ТАСС, что автобус следовал по маршруту «Саратовская улица — улица Головачева», ДТП произошло на Краснодонской улице, которая пересекается со Ставропольской, пассажиры автобуса не пострадали, травмы получили люди, находившиеся на остановке.
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Происшествия , Видео , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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