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Получивший два пожизненных срока маньяк из Иркутской области сознался еще в двух убийствах 

ТАСС 22 минуты назад
Маньяк из Иркутской области сознался еще в двух убийствах
Фото: ТАСС
Приговоренный к двум пожизненным срокам за 81 убийство и три покушения на убийство женщин бывший лейтенант МВД Михаил Попков из Иркутской области, "ангарский маньяк", сознался еще в двух эпизодах. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
"В Иркутскую область этапирован Михаил Попков в связи с новыми эпизодами преступлений. На допросе следователям СК России осужденный дал признательные показания в убийствах двух женщин, которые совершил в период с 1995 по 1998 годы в Ангарске. Ранее об этих преступлениях Михаил Попков следствию не сообщал", — говорится в сообщении.
По одному эпизоду Попкову уже предъявлено обвинение. Это убийство 56-летней женщины, совершенное в июле 1995 года. До настоящего времени она числилась без вести пропавшей. По второму эпизоду проводятся следственные действия и сбор доказательств. Попков этапирован в Иркутскую область из Республики Мордовия, где отбывал наказание в Торбеевском центре — колонии для пожизненно осужденных.
Попков совершал преступления с 1992 по 2010 годы на территории Иркутской области. Чтобы установить подозреваемого, правоохранительным орган пришлось проверить порядка 30 тыс. человек. В некоторых случаях на месте преступления обнаруживали следы колес автомобиля "Нива", правоохранительные органы проверяли всех проживающих в регионе владельцев машин этой марки. Так удалось выйти на след Попкова, который работал в милиции, но уволился из органов внутренних дел в 1998 году. Его задержали в 2012 году во Владивостоке.
Была доказана причастность Попкова к совершению 81 убийства и трех покушений на убийство женщин. Первый пожизненный срок он получил в январе 2015 года за совершение 22 убийств. В декабре 2018 года Иркутской области суд приговорил Попкова ко второму пожизненному заключению. Представитель прокуратуры после заседания суда сообщал журналистам, что согласно результатам психолого-психиатрической экспертизы, мотивом совершения преступлений для Попкова была гомицидомания, то есть патологическое влечение к совершению убийств. При этом его признали вменяемым.
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Комментарии
Происшествия , Михаил Попков , Генпрокуратура РФ , СКР , МВД , Ангарск , Иркутская Область
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