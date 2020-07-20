Маньяк из Иркутской области сознался еще в двух убийствах

"В Иркутскую область этапирован Михаил Попков в связи с новыми эпизодами преступлений. На допросе следователям СК России осужденный дал признательные показания в убийствах двух женщин, которые совершил в период с 1995 по 1998 годы в Ангарске. Ранее об этих преступлениях Михаил Попков следствию не сообщал", — говорится в сообщении.

По одному эпизоду Попкову уже предъявлено обвинение. Это убийство 56-летней женщины, совершенное в июле 1995 года. До настоящего времени она числилась без вести пропавшей. По второму эпизоду проводятся следственные действия и сбор доказательств. Попков этапирован в Иркутскую область из Республики Мордовия, где отбывал наказание в Торбеевском центре — колонии для пожизненно осужденных.

Попков совершал преступления с 1992 по 2010 годы на территории Иркутской области. Чтобы установить подозреваемого, правоохранительным орган пришлось проверить порядка 30 тыс. человек. В некоторых случаях на месте преступления обнаруживали следы колес автомобиля "Нива", правоохранительные органы проверяли всех проживающих в регионе владельцев машин этой марки. Так удалось выйти на след Попкова, который работал в милиции, но уволился из органов внутренних дел в 1998 году. Его задержали в 2012 году во Владивостоке.