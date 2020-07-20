Детская горка проломила голову ребенку

городе Бийск в Алтайском крае детская металлическая горка упала на восьмилетнюю девочку и проломила ей голову. Об этом сообщило издание «Бийский рабочий».

По данным издания, девочка играла на детской площадке возле дома по улице Ленинградской, 80. Она решила скатиться с горки, однако сооружение пошатнулось, так как не было закреплено. В итоге девочка упала с высоты, а сверху на нее упала сама горка.

Ребенок получил повреждение ушной раковины и перелом основания черепа в височной части и был госпитализирован. Девочка проведет в больнице около трех недель, врачи не исключают, что после такой травмы в подростковом возрасте она будет терять сознание. Первый год после выписки девочке надо будет наблюдаться у невропатолога.

По словам жильцов, детской площадке требуется ремонт. Они обращались в различные инстанции, но в управляющей компании заявили, что территория им не принадлежит. После падения горки на ребенка женщина обратилась в правоохранительные органы , которые выяснили, что территория относится к управляющей компании.

В октябре 2019 года сообщалось, что 12-летний школьник из Красноярского края покачался на незакрепленных футбольных воротах, упал, уронил их на себя и получил черепно-мозговую травму. Мальчик ходил на дискотеку, после которой отправился на расположенное возле местного Дома культуры поле, где находились ворота. Его госпитализировали, а также провели операцию.