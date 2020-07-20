Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Три борта вылетели на поиск пропавшего Ан-2 в Бурятии 

Москва24 40 минут назад
3 борта вылетели на поиск пропавшего Ан-2 в Бурятии
Фото: CC BY 2.0 / Dmitry Terekhov from Odintsovo / An-2
Два самолета и вертолет в сложных условиях горной местности занимаются поиском пропавшего в Бурятии самолета Ан-2.
Об этом РИА Новости рассказал начальник Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктор Дрегер.
"Мы сейчас обследуем предполагаемый район, разбили его на квадраты и каждый ищет в своем квадрате", — сказал Дрегер.
Он добавил, что в этой местности практически нет населенных пунктов. Пока никаких признаков самолета не обнаружено.
19 июля МЧС России по Бурятии сообщило, что самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс" перестал выходить на связь.
По данным ведомства, на борту находились шесть человек, из них 2 человека экипаж и 4 пассажира.
Самолет вылетел из населенного пункта Кырен и должен был обработать поля химическими веществами.
Видео дня. В "Матросской тишине" накрыли колл-центр
Москва24: последние новости
На дом экс-директора "Ростсельмаша" в Ростовской области напали неизвестные На дом экс-директора "Ростсельмаша" в Ростовской области напали неизвестные Три борта вылетели на поиск пропавшего Ан-2 в Бурятии Три борта вылетели на поиск пропавшего Ан-2 в Бурятии Адвокат Фургала рассказал, что губернатор не имеет отношения к акциям в его поддержку Адвокат Фургала рассказал, что губернатор не имеет отношения к акциям в его поддержку
Происшествия , МЧС , РИА Новости , Республика Бурятия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выборы в Польше проиграли Меркель и Зеленский
Выборы в Польше проиграли Меркель и Зеленский
Андрей Губин вернулся на сцену
Андрей Губин вернулся на сцену
Прогноз погоды: Москва в центре ненастного циклона
Прогноз погоды: Москва в центре ненастного циклона
Названо число выявленных случаев коронавируса в Мексике
Названо число выявленных случаев коронавируса в Мексике
Видео
Десантирование разведгруппы попало на видео
00:49
Десантирование разведгруппы попало на видео
Армия
Солнце с рекордного расстояния попало на видео
00:48
Солнце с рекордного расстояния попало на видео
Наука и техника
Появилось видео с обращением Симоньян к Армении
01:42
Появилось видео с обращением Симоньян к Армении
Политика
Появилось видео пожара в соборе во Франции
01:07
Появилось видео пожара в соборе во Франции
Происшествия
Ребенок сбежал от родителей и попал на видео
03:30
Ребенок сбежал от родителей и попал на видео
Происшествия
Российский таксист устроил GTA-заезд и попал на видео
00:20
Российский таксист устроил GTA-заезд и попал на видео
Мигранты устроили массовую драку в Екатеринбурге и попали на видео
00:23
Мигранты устроили массовую драку в Екатеринбурге и попали на видео
Опубликовано видео пожара в соборе Святых Петра и Павла во Франции
00:31
Опубликовано видео пожара в соборе Святых Петра и Павла во Франции
Пьяный москвич подрался со шлагбаумом и попал на видео
00:09
Пьяный москвич подрался со шлагбаумом и попал на видео
Учения авиации во время проверки российских войск попали на видео
00:49
Учения авиации во время проверки российских войск попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение