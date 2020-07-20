Появилось видео пожара в соборе во Франции 

городе Нант во Франции рано утром 18-го июля начался пожар в готическом соборе Святых Петра и Павла. На тушение огня было направлено 60 спасателей и 6 спецмашин. Сейчас огонь потушен, но специалисты опасаются, что пожар нанес собору непоправимый ущерб. Пожарные обнаружили 3 очага возгорания. Этот собор строился на протяжении пяти веков.

Следствие прорабатывает версии произошедшего. Возбуждено уголовное дело. Уже есть подозреваемый, который мог совершить поджог собора. Это 39-летний уроженец Уганды, который является волонтером в храме. Полицейские обнаружили подозрительные несостыковки в его графике работы. Проходит проверка.