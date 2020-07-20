Ребенок сбежал от родителей и попал на видео 

В поселке Останкино в Дмитровском районе в Подмосковье найден двухлетний ребенок, который сбежал от жестоких родителей. На теле мальчика обнаружено множество синяков и ссадин.

Мальчика возле мусорного бака нашла местная жительница Елена, которой тот рассказал, что его зовут Дима, ему 2 года и 6 месяцев и что родители его бьют. Елена отвела Диму на КПП, где вместе с охранниками удалось установить, кто является родителями ребенка. Ими оказались 29-летняя жительница Тулы и 22-летний житель Саратовской области, который является отчимом ребенка. На допросе он признался, что действительно избивал ребенка.