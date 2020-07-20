СК начал проверку по пропавшему в Бурятии «кукурузнику» 

Следственный комитет ведёт проверку по факту исчезновения «кукурузника» Ан-2 в Бурятии . Самолёт вылетел накануне из посёлка Кырен после чего вязь с ним пропала.

Пропавшее судно совершало облёт Тункинского и Окинского района для того, чтобы с воздуха определить ту часть лесов, которую надо обрабатывать от тутового шелкопряда. На борту были два члена экипажа и четыре пассажира, сообщает Восточно-Сибирское следственные управление на транспорте.

Пассажиры были командирами ещё четырёх экипажей, которым показывали район для проведения обработки. Предполагается, что «кукурузник» потерпел аварию либо совершил жёсткую посадку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что три воздушных судна будут вести поиски переставшего выходить на связь самолёта Ан-2 авиакомпании «Феникс», который вылетел из посёлка Кырен в Бурятии. К поискам пропавшего Ан-2 подключили вертолёт Ми-8, самолёты Ан-24 и Ан-26.