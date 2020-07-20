Падение самолета в РФ: новые подробности

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На пропавшем Ан-2 в Бурятии помимо экипажа находились другие пилоты 

ТК «Звезда» 7 минут назад
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Фото: flickr
В операции по поиску пропавшего самолета участвуют три других борта.
На самолете Ан-2, который пропал в Бурятии 19 июля, помимо двоих членов экипажа находились еще четыре пилота.
«На борту помимо двух членов экипажа находились командиры еще четырех экипажей. Им показывали район, в котором предстоит проводить работы по опрыскиванию», — приводит «Интерфакс» слова представителя Сибирского авиационного поисково-спасательного центра.
В операции по поиску пропавшего самолета участвуют три других борта. Ранее сообщалось, что он мог совершить аварийную посадку в Иркутской области.
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Происшествия , Интерфакс , Республика Бурятия
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