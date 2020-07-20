Падение самолета в РФ: новые подробности

Все новости на карте

В операции по поиску пропавшего самолета участвуют три других борта.

На самолете Ан-2, который пропал в Бурятии 19 июля, помимо двоих членов экипажа находились еще четыре пилота.

«На борту помимо двух членов экипажа находились командиры еще четырех экипажей. Им показывали район, в котором предстоит проводить работы по опрыскиванию», — приводит «Интерфакс» слова представителя Сибирского авиационного поисково-спасательного центра.

В операции по поиску пропавшего самолета участвуют три других борта. Ранее сообщалось, что он мог совершить аварийную посадку в Иркутской области.