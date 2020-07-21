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В Москве курьер открыл огонь по людям 

News.ru и ещё 5 1 час назад
Стрельба в Москве: двое раненых
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Курьер службы доставки ранил двух человек из огнестрельного оружия в Москве. Подозреваемый задержан.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. По её данным, инцидент произошёл на улице Исаковского в районе Строгино. Между группой мужчин вспыхнул конфликт, который перерос в драку. Один из её участников, который работает в службе доставки курьером, достал огнестрельное оружие, несколько раз выстрелил в сторону молодых людей и скрылся, передаёт ТАСС.
Установлено, что между двумя молодыми людьми, их знакомым и незнакомыми гражданами, один из которых работает курьером службы доставки, произошел конфликт, переросший в драку, — говорится в сообщении.
Курьера задержали в его доме. В задержании принимали участие бойцы спецназа. В его отношении возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия.
Ранее NEWS.ru писал о том, что пресс-служба ГУ МВД по Москве сообщила о начале проверки из-за стрельбы в квартире на Рублёвском шоссе.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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