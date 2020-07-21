Стрельба в Москве: двое раненых

Курьер службы доставки ранил двух человек из огнестрельного оружия в Москве . Подозреваемый задержан.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. По её данным, инцидент произошёл на улице Исаковского в районе Строгино. Между группой мужчин вспыхнул конфликт, который перерос в драку. Один из её участников, который работает в службе доставки курьером, достал огнестрельное оружие, несколько раз выстрелил в сторону молодых людей и скрылся, передаёт ТАСС.

Установлено, что между двумя молодыми людьми, их знакомым и незнакомыми гражданами, один из которых работает курьером службы доставки, произошел конфликт, переросший в драку, — говорится в сообщении.

Курьера задержали в его доме. В задержании принимали участие бойцы спецназа. В его отношении возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия.