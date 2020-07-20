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Один человек погиб в результате стрельбы в Вашингтоне 

Российская Газета и ещё 7 12 минут назад
ЧП в Вашингтоне: Есть жертвы
Фото: EPA
Один человек погиб, еще восемь пострадали в Вашингтоне, где неизвестные открыли огонь по людям. Согласно последним данным, госпитализированы девять человек. "Мы все еще ждем подтверждения по точному числу получивших огнестрельные ранения", — рассказали РИА Новости в пресс-службе полиции города.
По словам очевидцев, к стрельбе причастны трое темнокожих мужчин. Они скрылись с места происшествия на темной машине. Сейчас полиция разыскивает подозреваемых в совершении преступления.
Ранее в другом американском городе — Пеория (штат Иллинойс) — в 4:40 утра по местному времени мужчина, личность которого до сих пор не установлена, начал стрелять по людям, гулявшим в парке рядом с набережной. Пострадали 12 человек. Двое их них находятся в тяжелом состоянии.
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Происшествия , В мире , Криминал , РИА Новости
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