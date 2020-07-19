Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: ключевая фигура скандала вокруг Wirecard скрывается в России 

ТАСС 1 час назад
СМИ: ключевая фигура скандала с Wirecard скрывается в РФ
Фото: Reuters
Немецкая газета Handelsblatt утверждает, что бывший член совета директоров оказавшейся в центре скандала с рыночными махинациями германской компании Wirecard Ян Марсалек, который считается ключевой фигурой в мошеннической схеме, скрывается в России. Издание сообщило об этом в воскресенье со ссылкой на собственные источники в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах.
По версии газеты, Марсалек сейчас находится в одном из частных домов под Москвой якобы под надзором российских спецслужб. Handelsblatt утверждает, что перед своим бегством в Россию бывший топ-менеджер перевел в РФ из Дубая "значительные суммы денег в форме биткойнов".
Издание также пишет, что 18 июня Марсалек отправился чартерным рейсом из Клагенфурта через Таллин в Минск. Оттуда он якобы перебрался в Россию. Причем Handelsblatt указывает, что Марсалек часто бывал в России в последние годы и использовал во время поездок шесть загранпаспортов. Газета не приводит каких-либо конкретных доказательств своим словам.
В субботу журнал Der Spiegel со ссылкой на журналистское расследование, которое было проведено изданием вместе с группой Bellingcat, сообщил, что Марсалек якобы скрывается от правосудия в Белоруссии или России. По версии журнала, 40-летний бывший топ-менеджер прибыл в ночь на 19 июня в Минск. Издание сообщило, что имя Марсалека якобы можно найти в российском регистре прибывших и убывших лиц, который охватывает и Белоруссию. Der Spiegel также утверждал, что бывший член совета директоров Wirecard с 2010 года часто посещал РФ и что им интересовались в ФСБ России. По версии журнала, Марсалек якобы мог сотрудничать с российскими спецслужбами или даже работать на них. Издание также не привело каких-либо доказательств.
Скандал вокруг немецкого оператора электронных платежей Wirecard разгорелся в середине июня. По итогам аудита выяснилось, что на счетах компании отсутствуют €1,9 млрд, которые до этого указывались в финансовых отчетах в качестве актива. После этого стало известно, что глава Wirecard Маркус Браун уходит в отставку. Оператор платежей до сих пор официально не объяснил отсутствие средств. Прокуратура в ФРГ полагает, что этой суммы изначально не существовало, а в отчетности ее указывали для того, чтобы ввести в заблуждение вкладчиков. Браун, проживающий в Вене, обвиняется в попытке "представить инвесторам и клиентам свою компанию более прочной с точки зрения финансов". Он был задержан, но затем отпущен под залог в €5 млн Марсалек скрылся сразу после того, как разгорелся скандал.
Немецкая оппозиция подвергла критике правительство ФРГ за упущения в области финансового надзора и создание положительного образа компании. Левая партия заявила о необходимости создания в парламенте комитета по расследованию ситуации вокруг Wirecard.
Видео дня. В "Матросской тишине" накрыли колл-центр
ТАСС: последние новости
В Бурятии перестал выходить на связь самолет Ан-2 с шестью людьми на борту В Бурятии перестал выходить на связь самолет Ан-2 с шестью людьми на борту СК назвал цель нападения на дом экс-главы "Ростсельмаша" СК назвал цель нападения на дом экс-главы "Ростсельмаша" В Москве оштрафовали журналиста Колесова за запрещенную символику В Москве оштрафовали журналиста Колесова за запрещенную символику
Комментарии
Происшествия , Маркус Браун , ФСБ , Генпрокуратура РФ , Handelsblatt , Spiegel , Дубай , Клагенфурт , Минск , Москва , Таллин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У настоятельницы нашли «Мерседес» за 9,5 млн
У настоятельницы нашли «Мерседес» за 9,5 млн
Фонд Дятлова поспорил с Генпрокуратурой
Фонд Дятлова поспорил с Генпрокуратурой
В России резко подорожал Анальгин
В России резко подорожал Анальгин
Заработал туристический проект «Привет, Москва!»
Заработал туристический проект «Привет, Москва!»
Видео
Российский таксист устроил GTA-заезд и попал на видео
00:20
Российский таксист устроил GTA-заезд и попал на видео
Мигранты устроили массовую драку в Екатеринбурге и попали на видео
00:23
Мигранты устроили массовую драку в Екатеринбурге и попали на видео
Опубликовано видео пожара в соборе Святых Петра и Павла во Франции
00:31
Опубликовано видео пожара в соборе Святых Петра и Павла во Франции
Пьяный москвич подрался со шлагбаумом и попал на видео
00:09
Пьяный москвич подрался со шлагбаумом и попал на видео
Учения авиации во время проверки российских войск попали на видео
00:49
Учения авиации во время проверки российских войск попали на видео
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
00:58
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
01:01
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
Армия
Ненавистнику «пи****сов» Герману Стерлигову не дали проехать по обочине
00:52
Ненавистнику «пи****сов» Герману Стерлигову не дали проехать по обочине
Общество
Россияне повисли вверх ногами на сломавшейся карусели
00:52
Россияне повисли вверх ногами на сломавшейся карусели
Происшествия
«Кадыров достанет Зеленского даже в Антарктиде»
01:20
«Кадыров достанет Зеленского даже в Антарктиде»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение