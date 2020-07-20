В РФ начали активные поиски пропавшего самолета

На поиски пропавшего в воскресенье вечером, 19 июля, в Бурятии самолета Ан-2 авиакомпании «Феникс» отправили Ан-26 и вертолет Ми-8. Об этом сообщили ТАСС в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.

Отмечается, что в поисках участвует и третий самолет — Ан-24, на борту которого находятся представители перевозчика.

«В настоящий момент поиском пропавшего самолета занимаются три воздушных судна: вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара", самолет Ан-26 авиакомпании "Ираэро" и Ан-24 авиакомпании "Феникс". Несколько часов назад при облете места поиска пилоты заметили световые сигналы фонариком из леса, хотя утверждать, что это члены экипажа пропавшего самолета, пока очень рано. Поисковая операция продолжается», — рассказал собеседник из поисково-спасательного центра.

На борту вертолета и самолета находятся спасатели, в Ан-24 — представители перевозчика.

Вылетев из Кырена, самолет Ан-2 отправился на северо-запад, в Иркутскую область. В воскресенье вечером судно своевременно не вышло на связь. На борту находятся шесть человек, из них двое — члены экипажа и четверо — пассажиры. Самолет совершал химическую обработку полей, заявка на полет не была одобрена властями.