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На поиски пропавшего российского самолета Ан-2 отправили Ан-26 и вертолет Ми-8 

Lenta.ru и ещё 23 58 минут назад
В РФ начали активные поиски пропавшего самолета
Фото: РИА Новости
На поиски пропавшего в воскресенье вечером, 19 июля, в Бурятии самолета Ан-2 авиакомпании «Феникс» отправили Ан-26 и вертолет Ми-8. Об этом сообщили ТАСС в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.
Отмечается, что в поисках участвует и третий самолет — Ан-24, на борту которого находятся представители перевозчика.
«В настоящий момент поиском пропавшего самолета занимаются три воздушных судна: вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара", самолет Ан-26 авиакомпании "Ираэро" и Ан-24 авиакомпании "Феникс". Несколько часов назад при облете места поиска пилоты заметили световые сигналы фонариком из леса, хотя утверждать, что это члены экипажа пропавшего самолета, пока очень рано. Поисковая операция продолжается», — рассказал собеседник из поисково-спасательного центра.
На борту вертолета и самолета находятся спасатели, в Ан-24 — представители перевозчика.
Вылетев из Кырена, самолет Ан-2 отправился на северо-запад, в Иркутскую область. В воскресенье вечером судно своевременно не вышло на связь. На борту находятся шесть человек, из них двое — члены экипажа и четверо — пассажиры. Самолет совершал химическую обработку полей, заявка на полет не была одобрена властями.
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Происшествия , Республика Бурятия
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