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В Бурятии перестал выходить на связь самолет Ан-2 с шестью людьми на борту 

ТАСС 13 минут назад
Самолет с людьми на борту перестал выходить на свзяь
Фото: РИА Новости
Самолет Ан-2, вылетевший из населенного пункта Кырен в Бурятии, не выходит на связь. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в региональном главке МЧС РФ.
"В 20:21 мск поступила информация о том, что своевременно не вышел на связь самолет Ан-2 (бортовой номер 71276) авиакомпании "Феникс". На борту шесть человек, из них двое человек экипажа и четыре пассажира. Ан-2 совершил взлет из населенного пункта Кырен в Бурятии, точный маршрут следования не известен", — сказали в главке.
На поиски борта из Иркутска уже вылетел самолет Ан-26 авиакомпании "Ираэро". В 00:30 мск к поискам должен присоединится Ан-2 авиакомпания ''Феникс". По предварительной информации, самолет совершал химическую обработку полей, заявка на полет не была одобрена.
В ведомстве добавили, что, согласно информации координационного центра по поиску бортов в Новосибирске, самолет может находиться на территории Иркутской области.
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Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Республика Бурятия
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