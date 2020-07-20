Кто напал на дом экс-директора «Ростсельмаша» 

Стали известны подробности задержания троих подозреваемых в нападении на дом бывшего директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова и убийстве его сестры.

Как сообщает телеграм-канал Life Shot, преступников было трое — братья Сергей и Евгений Кизименко 26 и 28 лет и муж их сестры 38-летний Андрей Корбут. Братья Кизименко были уроженцами Азовского района Ростовской области, Корбут родом из Санкт-Петербурга.

Полицейские предполагают, что группировка «гастролировала» по регионам России и промышляла грабежами. Выйти на след преступников удалось после разбойного нападения на бизнесмена в Великих Луках. При задержании у них были обнаружены наградные часы Юрия Пескова.

Полицейские проверят группировку на причастность к другим разбойным нападениям, в частности, к убийству 100-летнего ветерана в Башкирии.

Как сообщал «Рамблер», на минувших выходных правоохранители возбудили уголовное дело о разбойном нападении на дом в Ростовской области, в результате которого была убита пенсионерка, а хозяин дома получил серьезные травмы. Позже СМИ выяснили, что речь идет о 83-летнем бывшем гендиректоре «Ростсельмаша» Юрии Пескове и его родной сестре.