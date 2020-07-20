Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кто напал на дом экс-директора «Ростсельмаша» 

Вероника Полынина и ещё 3 49 минут назад
Кто напал на дом экс-директора «Ростсельмаша»
Фото: РИА Новости
Стали известны подробности задержания троих подозреваемых в нападении на дом бывшего директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова и убийстве его сестры.
Как сообщает телеграм-канал Life Shot, преступников было трое — братья Сергей и Евгений Кизименко 26 и 28 лет и муж их сестры 38-летний Андрей Корбут. Братья Кизименко были уроженцами Азовского района Ростовской области, Корбут родом из Санкт-Петербурга.
Полицейские предполагают, что группировка «гастролировала» по регионам России и промышляла грабежами. Выйти на след преступников удалось после разбойного нападения на бизнесмена в Великих Луках. При задержании у них были обнаружены наградные часы Юрия Пескова.
Полицейские проверят группировку на причастность к другим разбойным нападениям, в частности, к убийству 100-летнего ветерана в Башкирии.
Как сообщал «Рамблер», на минувших выходных правоохранители возбудили уголовное дело о разбойном нападении на дом в Ростовской области, в результате которого была убита пенсионерка, а хозяин дома получил серьезные травмы. Позже СМИ выяснили, что речь идет о 83-летнем бывшем гендиректоре «Ростсельмаша» Юрии Пескове и его родной сестре.
Комментарии
Происшествия , Криминал , Громкие уголовные дела , Ростсельмаш
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
«Подставили»: толпа чеченцев против россиянина
«Подставили»: толпа чеченцев против россиянина
Лукашенко экстренно госпитализировали
Лукашенко экстренно госпитализировали
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
Видео
Россияне подрались с пожарными и попали на видео
01:22
Россияне подрались с пожарными и попали на видео
Репетиция парада ко Дню ВМФ попала на видео
02:30
Репетиция парада ко Дню ВМФ попала на видео
Полицейские на внедорожнике «проехали» по протестующим и попали на видео
00:24
Полицейские на внедорожнике «проехали» по протестующим и попали на видео
Подплывшие к берегу Сочи дельфины напугали туристок и попали на видео
00:38
Подплывшие к берегу Сочи дельфины напугали туристок и попали на видео
Полицейский спас мальчика от нападения акулы и попал на видео
00:29
Полицейский спас мальчика от нападения акулы и попал на видео
Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео
00:17
Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео поджога автомобиля в Подмосковье
03:21
Опубликовано видео поджога автомобиля в Подмосковье
Происшествия
Раскрыты обстоятельства смерти Александра Беляева
00:09
Раскрыты обстоятельства смерти Александра Беляева
Общество
Опубликовано видео застрявшей с детьми карусели в Нальчике
00:41
Опубликовано видео застрявшей с детьми карусели в Нальчике
Происшествия
Опубликовано видео запуска первого зонда ОАЭ к Марсу
00:50
Опубликовано видео запуска первого зонда ОАЭ к Марсу
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение