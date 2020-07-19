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Экс-глава «Ростсельмаша» потерял память после убийства его сестры 

News.ru 1 час назад
Раскрыты подробности трагедии у экс-главы «Ростсельмаша»
Фото: Dmitry Rozhkov/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org
Экс-глава «Ростсельмаша» Юрий Песков попал в больницу после нападения на дом и убийства сестры. Он находится центральной горбольнице Азова.
Как сообщает Life, 83-летний мужчина не помнит даже собственного имени. Он сейчас в состоянии средней степени тяжести. Тем временем в больнице, куда госпитализировали Пескова, сообщили, что у него диагностировали черепно-мозговую травму. Состояние пенсионера медики называют удовлетворительным, передаёт РИА Новости.
Нападение на дом экс-директора «Ростсельмаша» произошло в Азовском районе Ростовской области. Злоумышленники убили сестру Юрия Пескова. Тело 83-летней женщины с кляпом во рту было и следами пыток было обнаружено на месте преступления.
По факту случившегося возбуждено два уголовных дела по статье «Убийство» и «Разбой». Полиция в настоящее время устанавливает все обстоятельства случившегося. На месте инцидента работают полицейские и сотрудники СК РФ, которые проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий.
83-летний Юрий Песков был гендиректором «Ростсельмаша» с 1978 года по 1996 год. В 80-х годах он некоторое время совмещал эту должность с постом заместителя министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. Песков награждён орденами и различными премиями, имеет звание Героя социалистического труда, писал NEWS.ru
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Происшествия , Ростсельмаш , СКР , РИА Новости , Азов
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