Раскрыты подробности трагедии у экс-главы «Ростсельмаша»

Экс-глава «Ростсельмаша» Юрий Песков попал в больницу после нападения на дом и убийства сестры. Он находится центральной горбольнице Азова

Как сообщает Life, 83-летний мужчина не помнит даже собственного имени. Он сейчас в состоянии средней степени тяжести. Тем временем в больнице, куда госпитализировали Пескова, сообщили, что у него диагностировали черепно-мозговую травму. Состояние пенсионера медики называют удовлетворительным, передаёт РИА Новости.

Нападение на дом экс-директора «Ростсельмаша» произошло в Азовском районе Ростовской области. Злоумышленники убили сестру Юрия Пескова. Тело 83-летней женщины с кляпом во рту было и следами пыток было обнаружено на месте преступления.

По факту случившегося возбуждено два уголовных дела по статье «Убийство» и «Разбой». Полиция в настоящее время устанавливает все обстоятельства случившегося. На месте инцидента работают полицейские и сотрудники СК РФ , которые проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

83-летний Юрий Песков был гендиректором «Ростсельмаша» с 1978 года по 1996 год. В 80-х годах он некоторое время совмещал эту должность с постом заместителя министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. Песков награждён орденами и различными премиями, имеет звание Героя социалистического труда, писал NEWS.ru