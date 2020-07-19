Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: при нападении на дом экс-директора «Ростсельмаша» погибла его сестра 

Реальное время 25 минут назад
Сестру экс-директора «Ростсельмаша» убили
Фото: РИА Новости
В Ростовской области совершено нападение на дом бывшего директора завода "Ростсельмаш" Юрия Пескова. При нападении погибла его сестра.
В момент нападения Юрий Песков и его сестра находились в доме. Песков с полученными травмами госпитализирован в одно из медицинских учреждений, сестра скончалась на месте, пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники.
О нападавших официально не сообщается. "РЕН ТВ" без указания источников пишет, что речь идет об ограблении — а при нападении Пескова и его сестру связали.
Видео дня. В "Матросской тишине" накрыли колл-центр
Реальное время: последние новости
СМИ: при нападении на дом экс-директора "Ростсельмаша" погибла его сестра СМИ: при нападении на дом экс-директора "Ростсельмаша" погибла его сестра Фургал не одобрил акции в его поддержку, проходящие в Хабаровске Фургал не одобрил акции в его поддержку, проходящие в Хабаровске Суд оставил под арестом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Суд оставил под арестом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Происшествия , Ростсельмаш , РЕН ТВ , ИТАР-ТАСС , Ростовская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собянин заговорил о закрытии Москвы
Собянин заговорил о закрытии Москвы
На Земле появится новый океан
На Земле появится новый океан
С приветом от Техаса: как умер и воскрес американский наемник…
С приветом от Техаса: как умер и воскрес американский наемник…
Агутин рассказал об измене Варум
Агутин рассказал об измене Варум
Видео
Российский таксист устроил GTA-заезд и попал на видео
00:20
Российский таксист устроил GTA-заезд и попал на видео
Мигранты устроили массовую драку в Екатеринбурге и попали на видео
00:23
Мигранты устроили массовую драку в Екатеринбурге и попали на видео
Опубликовано видео пожара в соборе Святых Петра и Павла во Франции
00:31
Опубликовано видео пожара в соборе Святых Петра и Павла во Франции
Пьяный москвич подрался со шлагбаумом и попал на видео
00:09
Пьяный москвич подрался со шлагбаумом и попал на видео
Учения авиации во время проверки российских войск попали на видео
00:49
Учения авиации во время проверки российских войск попали на видео
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
00:58
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
01:01
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
Армия
Ненавистнику «пи****сов» Герману Стерлигову не дали проехать по обочине
00:52
Ненавистнику «пи****сов» Герману Стерлигову не дали проехать по обочине
Общество
Россияне повисли вверх ногами на сломавшейся карусели
00:52
Россияне повисли вверх ногами на сломавшейся карусели
Происшествия
«Кадыров достанет Зеленского даже в Антарктиде»
01:20
«Кадыров достанет Зеленского даже в Антарктиде»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение