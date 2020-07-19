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Звезду советского кино избили и ограбили в Москве 

Майк Габриелян и ещё 1 9 минут назад
Звезду советского кино избили и ограбили в Москве
Фото: kino-teatr.ru
Избит и ограблен актёр Валентин Карманов, сыгравший в фильме «Старый Новый год». Об инциденте сообщает телеграм-канал Mash.
Сейчас Валентину 51 год, он живет в Москве и работает охранником в магазине. Злоумышленники напали на него 15 июля, в нерабочее время. Они избили актёра и забрали у него все деньги.
Карманов проходит лечение дома. Актёр получил травмы ноги и лица.
В детстве Валентин прочитал на кинопробах стихотворение Роберта Рождественского о подвиге "маленького человека". Режиссеры фильма «Старый Новый год» были поражены и пригласили маленького Валю на съемки. Он сыграл роль Феди — сына интеллигентов Полуорловых. Однако дальнейшая карьера актёра не сложилась.
Ранее «Рамблер» сообщал, что актер, сыгравший в фильме «Старый Новый год», сообщил о своей госпитализации.
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