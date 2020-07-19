Звезду советского кино избили и ограбили в Москве 

Избит и ограблен актёр Валентин Карманов, сыгравший в фильме «Старый Новый год». Об инциденте сообщает телеграм-канал Mash

Сейчас Валентину 51 год, он живет в Москве и работает охранником в магазине. Злоумышленники напали на него 15 июля, в нерабочее время. Они избили актёра и забрали у него все деньги.

Карманов проходит лечение дома. Актёр получил травмы ноги и лица.

В детстве Валентин прочитал на кинопробах стихотворение Роберта Рождественского о подвиге "маленького человека". Режиссеры фильма «Старый Новый год» были поражены и пригласили маленького Валю на съемки. Он сыграл роль Феди — сына интеллигентов Полуорловых. Однако дальнейшая карьера актёра не сложилась.