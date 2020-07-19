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Актера советского фильма «Старый Новый год» избили и ограбили в Москве 

Газета.Ru 1 час назад
Звезду советского кино избили и ограбили в Москве
Фото: kino-teatr.ru
Актера Валентина Карманова, сыгравшего в советском фильме "Старый Новый год", избили и ограбили в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.
В настоящее время 51-летний Карманов работает охранником в магазине. По данным Mash, 15 июля на него напали злоумышленники, которые, избив мужчину, забрали у него все деньги. Сейчас Карманов находится дома, жалуется на опухшую ногу и травмы лица, указано в сообщении канала.
Карманов в детстве прочитал на кинопробах стихотворение Роберта Рождественского про маленького человека, после чего получил роль в фильме. Однако после этого в профессии актера он не остался.
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