Звезду советского кино избили и ограбили в Москве

Актера Валентина Карманова, сыгравшего в советском фильме "Старый Новый год", избили и ограбили в Москве , сообщает Telegram-канал Mash.

В настоящее время 51-летний Карманов работает охранником в магазине. По данным Mash, 15 июля на него напали злоумышленники, которые, избив мужчину, забрали у него все деньги. Сейчас Карманов находится дома, жалуется на опухшую ногу и травмы лица, указано в сообщении канала.