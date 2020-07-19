Полицейский бросился с 13-го этажа вслед за педофилом 

В Алма-Ате полицейский в униформе сантехника выпрыгнул с 13-го этажа вслед за педофилом. Об инциденте сообщает портал Polisia.kz

В ходе спецоперации 36-летний майор Бакытжан Бакиров переоделся в сантехника и пришел в съемную квартиру подозреваемого. При общении тот заподозрил неладное и бросился к окну.

«Он забежал в одну из комнат и, взобравшись на подоконник, выпрыгнул в открытое окно», — рассказал Бакиров.

Оперативник прыгнул следом. Подозреваемый и полицейский пролетели два этажа и приземлились на террасе. Затем мужчина пытался сбежать, но Бакирову удалось задержать его и дождаться подкрепления.

При падении алма-атинский страж порядка сломал ступню. Впоследствии ему пришлось перенести три операции. Полицейский заявил, что настолько увлёкся погоней и стремился задержать подозреваемого, что не задумывался, есть ли внизу терраса.