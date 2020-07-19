Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейский бросился с 13-го этажа вслед за педофилом 

Майк Габриелян 21 минуту назад
Полицейский бросился с 13-го этажа вслед за педофилом
Фото: Reuters
В Алма-Ате полицейский в униформе сантехника выпрыгнул с 13-го этажа вслед за педофилом. Об инциденте сообщает портал Polisia.kz.
В ходе спецоперации 36-летний майор Бакытжан Бакиров переоделся в сантехника и пришел в съемную квартиру подозреваемого. При общении тот заподозрил неладное и бросился к окну.
«Он забежал в одну из комнат и, взобравшись на подоконник, выпрыгнул в открытое окно», — рассказал Бакиров.
Оперативник прыгнул следом. Подозреваемый и полицейский пролетели два этажа и приземлились на террасе. Затем мужчина пытался сбежать, но Бакирову удалось задержать его и дождаться подкрепления.
При падении алма-атинский страж порядка сломал ступню. Впоследствии ему пришлось перенести три операции. Полицейский заявил, что настолько увлёкся погоней и стремился задержать подозреваемого, что не задумывался, есть ли внизу терраса.
Ранее «Рамблер» сообщал, что полиция Алма-Аты проверяет информацию о возможной причастности членов секты «Свидетели Иеговы» (запрещена в России) к педофилии.
Видео дня. В "Матросской тишине" накрыли колл-центр
Комментарии 10
Происшествия , Свидетели Иеговы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мосгорсуд признал законным арест Сафронова
Мосгорсуд признал законным арест Сафронова
Киркоров удивил фанатов съемками в «Ералаше»
Киркоров удивил фанатов съемками в «Ералаше»
Названо число жертв коронавируса в России
Названо число жертв коронавируса в России
Обновлена статистика по коронавирусу в России
Обновлена статистика по коронавирусу в России
Видео
Российский таксист устроил GTA-заезд и попал на видео
00:20
Российский таксист устроил GTA-заезд и попал на видео
Мигранты устроили массовую драку в Екатеринбурге и попали на видео
00:23
Мигранты устроили массовую драку в Екатеринбурге и попали на видео
Опубликовано видео пожара в соборе Святых Петра и Павла во Франции
00:31
Опубликовано видео пожара в соборе Святых Петра и Павла во Франции
Пьяный москвич подрался со шлагбаумом и попал на видео
00:09
Пьяный москвич подрался со шлагбаумом и попал на видео
Учения авиации во время проверки российских войск попали на видео
00:49
Учения авиации во время проверки российских войск попали на видео
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
00:58
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
01:01
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
Армия
Ненавистнику «пи****сов» Герману Стерлигову не дали проехать по обочине
00:52
Ненавистнику «пи****сов» Герману Стерлигову не дали проехать по обочине
Общество
Россияне повисли вверх ногами на сломавшейся карусели
00:52
Россияне повисли вверх ногами на сломавшейся карусели
Происшествия
«Кадыров достанет Зеленского даже в Антарктиде»
01:20
«Кадыров достанет Зеленского даже в Антарктиде»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение