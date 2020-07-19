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«Неудачник, лузер, он к 63 годам был нищим доцентом»: оппонент доцента Соколова подает на него в суд 

Экспресс газета 6 часов назад
Историк Соколов станет фигурантом еще одного дела
Фото: ТАСС
Доцент Олег Соколов продолжает цепляться за соломинки, чтобы спасти себя. Сначала он пытался убедить судью, что жертва Анастасия Ещенко — чудовище, она-то якобы и довела его до убийства. Но судью рассказы историка мало впечатлили. И он решил попробовать другой метод — на этот раз в убийстве оказался виноват оппонент Соколова Понасенков. Постоянное противостояние в науке якобы создавало психтравмирующую ситуацию для доента.
Понасенков решил не оставлять такие выпады без внимания и подал в суд на Олега Соколова. Кроме того, он рассказал, что в свое время именно Олег Соколов устраивал травлю.
«Все перевернуто вверх ногами. У меня нет ресурсов, я обычный человек, без денег, без связей а у этого существа целый ряд людей, которые устроили травлю меня. Мой подъезд расписывали, мне писали угрозы, я ходил на лекции с охраной, потому что мне постоянно угрожали. Как можно относиться к человеку, который пировал на костях? Это существо должно стоять на коленях перед родителями Насти, перед обществом, передо мной. Это натура маньяка, который долго оставался безнаказанным», — рассказал Понасенков.
Оппонент Соколова понимает, что денег, даже если выиграет суд, от Соколова он не получит, но добиться правды для него — дело чести.
«Денег я от него не получу, как и не получал после прошлых судов, — поделился Понасенков в интервью с «Комсомольская правда-Санкт-Петербург». — Про Олега пресса узнала, когда это существо вылезло с чужими руками из Мойки. А я опубликовал капитальный научный труд, я 20 лет на федеральных каналах. Олега бесило, что он неудачник, лузер, он к 63 годам был нищим доцентом».
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Происшествия , Олег Соколов
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