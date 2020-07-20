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Итальянский вулкан возобновил активность 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
Итальянский вулкан возобновил активность
Фото: Википедия
Итальянский вулкан Стромболи, расположенный на одноименном острове, возобновил активность в воскресенье утром, сообщает "Радио Sputnik" со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv).
Извержение произошло на рассвете — в 6.23 (7.23 мск) произошел мощный взрыв, после которого над кратером вулкана поднялся столб черного дыма.
"Безусловно, был момент сильного страха. Люди были очень обеспокоены, особенно после того, что произошло на Стромболи год назад, когда там погиб один человек", — заявил Марко Джорджанни, мэр города Липари.
После взрыва произошел сильный выброс пепла, песка и другого вулканического материала. Всего ученые зарегистрировали два "взрыва высокой интенсивности", которые вызвали колебания земной поверхности.
По сообщениям местных СМИ, сейсмические явления явственно почувствовали находящиеся на Стромболи люди и жители соседних островов, кое-где из-за этого возникла паника.
Отмечается, что в результате действия погибших и пострадавших нет.
В последний раз извержение Стромболи произошло 29 августа 2019 года.
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Происшествия , Пожары , Италия
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