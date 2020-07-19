На Дальнем Востоке возобновились акции в поддержку Фургала

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Митинг в Хабаровске начался в 12:00 по местному времени (5:00 мск). Около 50 участников собрались на площади имени Ленина около здания правительства Хабаровского края. Отмечается, что здесь же проводится сельхозярмарка.

Руководство края опубликовало предупреждение в телеграм-канале о запланированной дезинфекции.

Также акция проходит в Комсомольске-на-Амуре , информирует «Московский комсомолец».

По данным СМИ, полиция по громкой связи оповещает об ответственности за несанкционированные митинги.

Напомним, губернaторa Хaбaровского крaя, членa ЛДПР Сергея Фургaлa зaдержaли утром 9 июля и достaвили в Москву нa допрос. Его обвинили по уголовному делу о зaкaзных убийствaх предпринимaтелей в 2004-2005 годaх: покaзaния нa Фургaлa кaк оргaнизaторa преступлений дaли другие учaстники делa. Губернaтор вину не признaл.

Ранее политолог Дмитрий Орешкин в эфире НСН заявил, что Фургал не останется губернатором при любой погоде.