На Дальнем Востоке возобновились акции в поддержку Фургала

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СМИ: На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
В городах Дальнего Востока возобновились несанкционированные акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает «Интерфакс».
Митинг в Хабаровске начался в 12:00 по местному времени (5:00 мск). Около 50 участников собрались на площади имени Ленина около здания правительства Хабаровского края. Отмечается, что здесь же проводится сельхозярмарка.
Руководство края опубликовало предупреждение в телеграм-канале о запланированной дезинфекции.
Также акция проходит в Комсомольске-на-Амуре, информирует «Московский комсомолец».
По данным СМИ, полиция по громкой связи оповещает об ответственности за несанкционированные митинги.
Напомним, губернaторa Хaбaровского крaя, членa ЛДПР Сергея Фургaлa зaдержaли утром 9 июля и достaвили в Москву нa допрос. Его обвинили по уголовному делу о зaкaзных убийствaх предпринимaтелей в 2004-2005 годaх: покaзaния нa Фургaлa кaк оргaнизaторa преступлений дaли другие учaстники делa. Губернaтор вину не признaл.
Ранее политолог Дмитрий Орешкин в эфире НСН заявил, что Фургал не останется губернатором при любой погоде.
«Фургал не останется губернатором при любой погоде, потому что это будет воспринято как поражение центра, а центр на это пойти не готов. С другой стороны, готовность ЛДПР предложить замену означает, что все пафосные заявления Жириновского о том, что они устроят парламентский бунт, это всего лишь элемент политического торга, чтобы повысить значимость и влиятельность самой партии. Не очень красиво, поскольку речь идет о жизни и свободе конкретного человека, но у политики свои правила», — прокомментировал в интервью НСН Дмитрий Орешкин.
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Происшествия , Видео , Дмитрий Орешкин , Сергей Фургал , ЛДПР , Московский комсомолец , Комсомольск-На-Амуре , Хабаровск , Хабаровский Край
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