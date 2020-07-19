Сменил одну зависимость на другую: друг о Ефремове 

Михаил Ефремов завязал со спиртным и перешел на запойное чтение книг в «гадюшнике». Об этом сообщает КП со ссылкой на друга семьи Ефремовых.

Артист уже больше месяца находится под домашним арестом после смертельной аварии с его участием. От общения с зеленым змием артист отказался. Пагубную привычку он заменил новым пристрастием — чтением книг. Он читает их в специальной комнате, которую шутливо называет «берлогой» и «гадюшником».

«Никакого алкоголя он, конечно, сейчас не употребляет. Только минералку. Теперь взахлеб читает новинки литературы, то, что раньше не успевал» — поделился друг семьи.

Он отметил, что «Миша никогда не зашивался», сейчас печень Ефремова «функционирует как надо». Однако актер страдает от проблем с дыхательными путями — у него астма.

По словам друга, жена Софья раньше «подмешивала ему травки всякие для очищения печени». Супруга является адептом ЗОЖ, не пьет и не курит.

«Миша, конечно, не закалялся и ЗОЖ не вел. Но одно время Софья его и в бассейн записала, и в спортивный клуб, а он ходил. Она его всегда старалась спасти от разрушения, при ней он выпивать боялся», — отметил знакомый.

Ранее мать актера Алла Покровская держала сына в узде, какое-то время это получалось и у Софьи. Но после смерти матери Ефремова «понесло».

Сейчас Ефремов может общаться лишь с адвокатом, супругой Софьей Кругликовой и детьми.

Смертельное ДТП с участием актера произошло 8 июня. На джипе он въехал в фургон «Лада» на Смоленской площади. Нетрезвый артист был за рулем и выехал на встречку. Водитель «Лады» скончался от травм. Ефремова отправили домашний арест на два месяца.