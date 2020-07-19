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Участник панк-группы выпал из окна в Петербурге 

Майк Габриелян 21 минуту назад
Участник панк-группы выпал из окна в Петербурге
Фото: https://vk.com/tellmeaboutsuffering
Солист группы «Синдром Восьмиклассника» Альберт Галимзянов выпал из окна и погиб в Петербурге. Инцидент произошел в доме на улице Варшавской.
Пятый канал пишет, что музыкант умер на месте от травм. По предварительной информации, юноша мог находиться в состоянии наркотического опьянения.
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Эту же версию приводят «Невские новости». Издание пишет, что погиб 21-летний солист Альберт Галимзянов. Он выпал из окна около 4 утра. Накануне Альберт проводил прямой эфир в соцсетях, где его критиковали за пристрастие к наркотикам.
На странице группы в соцсетях сказано, что музыканты играют «независимую и отвратительную музыку». Последний альбом панк-коллектива назывался строчкой из песни Владимира Высоцкого — «Спасибо, что живой».
Ранее «Рамблер» сообщал, что девушка выпала из окна 17 этажа в Мурино.
Происшествия , Санкт-Петербург
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