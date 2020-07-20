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Вдова убитого хабаровского бизнесмена рассказала о его конфликте с Фургалом 

Lenta.ru и ещё 6 16 минут назад
Хабаровский бизнесмен Евгений Зоря, в убийстве которого обвиняют губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, конфликтовал с подозреваемым. О подробностях их отношений рассказала вдова предпринимателя Лариса Зоря в интервью Mash.
По словам вдовы Зори, ее муж вместе с заводом «ЖБИ-2» приобрел железнодорожный тупик, которым прежде пользовался Фургал для своих целей. «И они [бывший депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков и Сергей Фургал] пришли к нам, когда узнали, что тупик теперь принадлежит нам, и сказали, что хотят, чтобы мы им его продали», — рассказала женщина. Вдова Зори также отметила, что бизнесмен отказался продавать тупик, после чего начались угрозы, и бизнесмен решил обратиться в суд. Перед судом последней инстанции, когда Зоря был уверен, что выиграет дело, его убили.
Стало известно о странности в деле Фургала
Вдова бизнесмена отметила, что с момента убийства прошло 15 лет. По ее словам, когда в деле стали фигурировать фамилии Фургала и Мистрюкова, свидетелей просили поменять показания, сменили следователя и вскоре дело закрыли. Женщина считает, что заказчиком преступления является губернатор.
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в ночь на 9 июля. Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Фургал признать вину отказался.
Показания на Фургала дал Мистрюков, он заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и был взят под госзащиту.
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Происшествия , Видео , Криминал , Санкции , Громкие уголовные дела , Убийство , Сергей Фургал , Хабаровский Край
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