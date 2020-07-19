Около 80 мигрантов устроили массовую драку на улице Пехотинцев в Екатеринбурге . Участники конфликта перекрыли часть дороги и начали кидаться камнями.

По словам местной жительницы Ксении, которая стала очевидцем произошедшего, конфликт начался возле магазина «Монетка», а затем участники потасовки стали выходить на дорогу.

Машины не могли проехать из-за того, что они камнями кидались. Затем они под окнами были, — рассказала телеканалу «360» девушка.

Она отметила, что застала только вторую половину драки, когда, услышав шум, вышла на балкон. Откуда именно пришли участники конфликта, Ксения затруднилась сказать. По её словам, рынок, который находится недалеко от дома, пока не работает из-за введённых из-за коронавируса ограничений.

Может быть, это были работники овощных баз или складов, — не исключила Ксения.

По её словам, спугнули участников конфликта сирены полицейских машин.

Как уточняет «Екатеринбург онлайн» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД , в полицию поступило сообщение о крупной драке. Но прибывший на место наряд никого из участников конфликта на месте не застал.

Ранее в Воронеже произошла массовая драка, в которой приняли участие темнокожие иностранцы. Инцидент случился утром 5 июля на улице Шишкова, 146, около торгового центра. Судя по опубликованным кадрам в соцсетях, в драке принимали участие около десятка человек, писал NEWS.ru.