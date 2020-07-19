«Ей угрожали»: Звездный адвокат о погибшей блогерше

Рассказ психолога показался адвокату неправдоподобным

Адвокат Сергей Жорин сообщил, что, по словам погибшей Анны Амбарцумян, в ее адрес поступали угрозы от коллекторов.

«Она сообщала об угрозах. Как она пояснила — ее подруга взяла какую-то сумму в долг, Анна [Амбарцумян] выступила поручителем, после чего подруга эту сумму не вернула, и вроде как коллекторы ей начали угрожать», — рассказал Жорин в интервью РБК.

Адвокат также рассказал, что эта история не вызвала у него доверия, поскольку в ней было достаточно «много противоречий». Жорин предположил, что денег должна не мифическая подруга, а сама Амбарцумян, и предложил психологу и сексологу обратиться к правоохранителям, поскольку детали дела она рассказывать отказалась.

«На этом все наше общение закончилось», — сказал Жорин.

Ранее «Экспресс газета» писала, что тело Анны Амбарцумян было обнаружено в одном из отелей в центре Москвы. Согласно сообщениям СМИ, труп 26-летней девушки обнаружил начальник службы безопасности. Прибывшие полицейские и медики не выявили признаков насильственной смерти.