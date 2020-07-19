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Мужчина получил ранение из пневматического оружия в ходе конфликта на востоке столицы 

Москва24 и ещё 1 1 час назад
В Москве произошел конфликт со стрельбой
Фото: depositphotos.com
В столичном районе Вешняки мужчину обстреляли из пневматического оружия, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.
"На улице Вешняковской между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в своего оппонента из пневматического оружия", — говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшему оказали медицинскую помощь. Правоохранители разыскивают стрелявшего.
Ранее полиция задержала подозреваемого в стрельбе на юге столицы. Инцидент произошел на улице Михневской. Подозреваемым оказался 37-летний москвич. У него обнаружили и изъяли травматический пистолет.
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Происшествия , МВД , АГН "Москва"
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