Власти Нанта не обнаружили следов взлома в соборе 

Следов взлома собора Святых Петра и Павла в Нанте, где в субботу утром произошел пожар, не было обнаружено, сообщил прокурор города Пьер Сен.
"Никаких следов взлома на входах не было обнаружено", — сказал прокурор агентству Франс Пресс.
Он отметил, что выявлены три очага возгорания "на значительном расстоянии друг от друга". Один из очагов находился на уровне большого органа, который полностью сгорел.
Возгорание в соборе Нанта произошло в субботу утром. Как заявил глава пожарно-спасательной службы департамента Атлантическая Луара, огонь был локализован в течение трех часов. Прокуратура Нанта сообщила о начале расследования по подозрению в умышленном поджоге собора.
На место прибыли премьер-министра Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и министр культуры Розелин Башло. Глава правительства выразил слова благодарности пожарным за их профессиональную и эффективную работу при тушении возгорания и солидарность жителям Нанта и католическому сообществу. Кастекс высказался за восстановление собора "как можно быстрее".