Власти Нанта не обнаружили следов взлома в соборе 

Следов взлома собора Святых Петра и Павла в Нанте , где в субботу утром произошел пожар, не было обнаружено, сообщил прокурор города Пьер Сен.

"Никаких следов взлома на входах не было обнаружено", — сказал прокурор агентству Франс Пресс.

Он отметил, что выявлены три очага возгорания "на значительном расстоянии друг от друга". Один из очагов находился на уровне большого органа, который полностью сгорел.

Возгорание в соборе Нанта произошло в субботу утром. Как заявил глава пожарно-спасательной службы департамента Атлантическая Луара, огонь был локализован в течение трех часов. Прокуратура Нанта сообщила о начале расследования по подозрению в умышленном поджоге собора.