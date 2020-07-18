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Власти Нанта не обнаружили следов взлома в соборе 

РИА Новости 4 часа назад
Власти Нанта не обнаружили следов взлома в соборе
Фото: Reuters
Следов взлома собора Святых Петра и Павла в Нанте, где в субботу утром произошел пожар, не было обнаружено, сообщил прокурор города Пьер Сен.
"Никаких следов взлома на входах не было обнаружено", — сказал прокурор агентству Франс Пресс.
Он отметил, что выявлены три очага возгорания "на значительном расстоянии друг от друга". Один из очагов находился на уровне большого органа, который полностью сгорел.
Возгорание в соборе Нанта произошло в субботу утром. Как заявил глава пожарно-спасательной службы департамента Атлантическая Луара, огонь был локализован в течение трех часов. Прокуратура Нанта сообщила о начале расследования по подозрению в умышленном поджоге собора.
На место прибыли премьер-министра Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и министр культуры Розелин Башло. Глава правительства выразил слова благодарности пожарным за их профессиональную и эффективную работу при тушении возгорания и солидарность жителям Нанта и католическому сообществу. Кастекс высказался за восстановление собора "как можно быстрее".
Видео дня. Во французском Нанте загорелся собор
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Происшествия , МВД , France-Presse , Нант
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