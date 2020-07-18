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Российские врачи бросили мужчину с эпилепсией 

Ирина Лебедева 23 минуты назад
Российские врачи бросили мужчину с эпилепсией
Фото: ТАСС
Родственники Михаила Тимохина из Коломны были вынуждены подать на врачей «Скорой помощи» жалобу в Минздрав. Они не оценили советы докторов лечить эпилепсию полосканием рта петрушкой, — сообщает Телеграм-канал Mash.
Первый приступ случился, когда Тимохин ехал на работу на машине. Тогда «Скорую» вызвали прохожие. Обследование не дало конкретных результатов. И вот потом приступы повторились.
43-летнему мужчине в течение четырех часов дважды вызывали скорую. У Михаила были судорожные припадки — во время одного из них он прикусил язык, да так сильно, что началась асфиксия, он задыхался, терял сознание.
Однако доктора не усмотрели нечего серьезного и предписали лечиться петрушкой и укропом. Госпитализировать больного «Скорая» отказалась.
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Происшествия , Минздрав РФ , Коломна
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