Российские врачи бросили мужчину с эпилепсией 

Родственники Михаила Тимохина из Коломны были вынуждены подать на врачей «Скорой помощи» жалобу в Минздрав . Они не оценили советы докторов лечить эпилепсию полосканием рта петрушкой, — сообщает Телеграм-канал Mash.

Первый приступ случился, когда Тимохин ехал на работу на машине. Тогда «Скорую» вызвали прохожие. Обследование не дало конкретных результатов. И вот потом приступы повторились.

43-летнему мужчине в течение четырех часов дважды вызывали скорую. У Михаила были судорожные припадки — во время одного из них он прикусил язык, да так сильно, что началась асфиксия, он задыхался, терял сознание.

Однако доктора не усмотрели нечего серьезного и предписали лечиться петрушкой и укропом. Госпитализировать больного «Скорая» отказалась.