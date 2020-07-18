В МЧС сообщили о потопе из-за ливней в Подмосковье 

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МЧС сообщили о подтоплениях в районе Можайска Наро-Фоминска . Причиной стали сильные ливни, пишет «Интерфакс». В воде оказались 41 дачный участок, 25 дачных домов и два участка дороги.

Спасатели развернули оперативный штаб, чтобы контролировать ситуацию в связи с прохождением грозового фронта. Также приведены в готовность пункты временного размещения, если потребуется эвакуация населения.

Ранее пресс-служба губернатора Подмосковья сообщала, что в связи с увеличением сбросов на гидроузле западной станции водоподготовки в Можайском городском округе ожидается частичное подтопление 11 населенных пунктов, напоминает агентство.