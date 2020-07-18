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Возле здания Госдумы задержали ЛГБТ-активистов 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Возле здания Госдумы задержали ЛГБТ-активистов
Фото: РИА Новости
У здания Госдумы в Москве задержаны не мене 25 ЛГБТ-активистов, проводивших пикет против поправок в Семейный кодекс России, среди них есть несовершеннолетние.
«В ОВД Басманном не менее 10 задержанных, я с коллегой оказываю им юридическую помощь — на совершеннолетних протоколы пока составлять не начали», — сказал «Интерфаксу» адвокат Сергей Тельнов.
По статье за нарушение установленного порядка пикетирования задержанным грозит штраф от 10 до 20 тыс. рублей.
Адвокат «Апологии протеста» Мансур Гильманов добавил, что в ОВД Тверском находятся еще 15 задержанных.
«Эхо Москвы» уточняет, что протестующие выступали против поправок, которые запретят брать детей из детдома однополым парам и лицам, сменившим пол.
В июне ЛГБТ-флаг появился на здании посольства США в Москве — в связи с «месяцем гордости ЛГБТ». Позже британское посольство в Москве также вывесило радужный флаг в поддержку ЛГБТ-сообщества.
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Происшествия , Сергей Тельнов , Госдума , МВД , Эхо Москвы , Интерфакс , Москва
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