«Угрожают мне»: новые данные о смерти экстрасенса 

Умерший экстрасенс-психолог Анна Амбарцумян жаловалась, что её преследуют коллекторы. Об этом свидетельствует запись разговора Анны и адвоката Сергея Жорина , появившаяся в интернете. Женщина сообщает, что ей ежедневно названивают охотники за должниками и угрожают.

«Эти коллекторы звонят мне по 10-20 раз в день, угрожают мне. Пишут сообщения из серии "жди в гости". Честно говоря, я напугана», — сказала Анна.

Она объяснила, что знакомая заняла деньги и указала её как доверенное лицо. Видимо, приятельница не смогла расплатиться, и коллекторы решили выбить долги через Анну. Девушке не только регулярно звонили, но и слали смс с угрозами. Она жила одна и боялась, что коллекторы узнают её адрес и приедут домой. Она пригрозила им жалобой в полицию, но это не возымело действия.

Адвокат посоветовал Анне обратиться в полицию.

Накануне в элитном московском отеле нашли тело известного психиатра и экстрасенса Анны Амбарцумян. Рядом с телом лежали упаковки из-под таблеток «Нурофен». Это нестероидный противовоспалительный препарат, применяется как обезболивающее.

Эксперты не обнаружили на теле признаков насилия.

Полиция считает, что в номере с умершей мог находиться кто-то ещё.