«Угрожают мне»: новые данные о смерти экстрасенса 

Умерший экстрасенс-психолог Анна Амбарцумян жаловалась, что её преследуют коллекторы. Об этом свидетельствует запись разговора Анны и адвоката Сергея Жорина, появившаяся в интернете. Женщина сообщает, что ей ежедневно названивают охотники за должниками и угрожают.
«Эти коллекторы звонят мне по 10-20 раз в день, угрожают мне. Пишут сообщения из серии "жди в гости". Честно говоря, я напугана», — сказала Анна.
Она объяснила, что знакомая заняла деньги и указала её как доверенное лицо. Видимо, приятельница не смогла расплатиться, и коллекторы решили выбить долги через Анну. Девушке не только регулярно звонили, но и слали смс с угрозами. Она жила одна и боялась, что коллекторы узнают её адрес и приедут домой. Она пригрозила им жалобой в полицию, но это не возымело действия.
Адвокат посоветовал Анне обратиться в полицию.
Накануне в элитном московском отеле нашли тело известного психиатра и экстрасенса Анны Амбарцумян. Рядом с телом лежали упаковки из-под таблеток «Нурофен». Это нестероидный противовоспалительный препарат, применяется как обезболивающее.
Эксперты не обнаружили на теле признаков насилия.
Полиция считает, что в номере с умершей мог находиться кто-то ещё.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в 2016 году Владимир Путин подписал закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности…» В нём говорится, что коллекторы имеют право звонить должнику не чаще двух раз в неделю в период с 8 до 22 часов.