Сумки с останками и тела: страшная находка в Мексике

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Массовое захоронение с останками по меньшей мере 23 человек обнаружено на территории штата Халиско на западе Мексики , говорится в сообщении, опубликованном на сайте местной прокуратуры.

Как сообщается, тела обнаружили на территории поселения Эль-Педрегаль в муниципалитете Эль-Сальто в рамках операции по поиску пропавших без вести людей.

"До этой пятницы сотрудникам, которые работают в этой точке, удалось обнаружить 23 тела, а также четыре сумки с разными останками, три тела уже опознаны", — говорится в пресс-релизе.

Это уже не первое захоронение, найденное в штате.