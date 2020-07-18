Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Мексике нашли тела 23 человек и сумки с останками 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Сумки с останками и тела: страшная находка в Мексике
Фото: РИА Новости
Массовое захоронение с останками по меньшей мере 23 человек обнаружено на территории штата Халиско на западе Мексики, говорится в сообщении, опубликованном на сайте местной прокуратуры.
Как сообщается, тела обнаружили на территории поселения Эль-Педрегаль в муниципалитете Эль-Сальто в рамках операции по поиску пропавших без вести людей.
"До этой пятницы сотрудникам, которые работают в этой точке, удалось обнаружить 23 тела, а также четыре сумки с разными останками, три тела уже опознаны", — говорится в пресс-релизе.
Это уже не первое захоронение, найденное в штате.
Замглавы МВД Мексики Алехандро Энсинас сообщил в январе, что более 60 тысяч человек пропали без вести в стране с 2006 года, когда началась так называемая война с наркокартелями, по 2019 год — почти 97,5% от общего числа исчезнувших в Мексике с 1964 по 2019 год. Кроме того, есть еще около восьми тысяч человек, дата исчезновения которых остается неизвестной.
Последние новости
Эксперт рассказал, сможет ли Россия перехватить "супер-пупер" ракеты США Эксперт рассказал, сможет ли Россия перехватить "супер-пупер" ракеты США ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске Учительница химии попробовала сдать ЕГЭ и удивилась заданиям Учительница химии попробовала сдать ЕГЭ и удивилась заданиям
Комментарии
Происшествия , В мире , МВД , Мексика , Халиско
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С-400 взвинтили цену на F-35
С-400 взвинтили цену на F-35
Агутин рассказал об измене Варум
Агутин рассказал об измене Варум
Харламов представил новую пассию
Харламов представил новую пассию
«Сегодня утром героически пали во время боев»
«Сегодня утром героически пали во время боев»
Видео
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
00:58
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
Крысы устроили поединок на глазах у кота и попали на видео
00:28
Крысы устроили поединок на глазах у кота и попали на видео
Опубликовано видео уничтожения машины МЧС Армении дроном-камикадзе
00:33
Опубликовано видео уничтожения машины МЧС Армении дроном-камикадзе
Спасение россиян во время урагана попало на видео
00:41
Спасение россиян во время урагана попало на видео
Внезапная проверка войск по приказу Путина попала на видео
02:05
Внезапная проверка войск по приказу Путина попала на видео
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
00:23
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
Происшествия Криминал
Пираты похитили россиян с танкера в Гвинейском заливе
00:20
Пираты похитили россиян с танкера в Гвинейском заливе
Происшествия
Раскрыта правда о второй волне COVID-19
03:19
Раскрыта правда о второй волне COVID-19
Общество
«Угрожают мне»: новые данные о смерти экстрасенса
02:31
«Угрожают мне»: новые данные о смерти экстрасенса
Происшествия
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
00:29
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение