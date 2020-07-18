Пираты похитили россиян с танкера в Гвинейском заливе

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Пираты похитили с борта танкера 13 членов российско-украинского экипажа 

ТАСС 1 час назад
Пираты взяли в заложники с борта танкера Curacao Trader в Гвинейском заливе 13 членов экипажа, состоявшего из 19 граждан России и Украины. Об этом сообщила в субботу компания Alison Management, в управлении которой находится судно.
"Танкер подвергся 17 июля нападению пиратов в 210 морских милях от побережья Бенина в 11:00 по местному времени (13:00 мск), — цитирует заявление компании издание "Морской бюллетень". — Судно сейчас дрейфует с ограниченными возможностями [в управлении]". По данным компании, на помощь танкеру движется находящийся рядом рефрижератор Frio Chikuma. Ожидается, что суда встретятся в полдень.
О высадке пиратов на борт Curacao Trader сообщил 17 июля портал Dryad Global, специализирующийся на вопросах безопасности на море. По его данным, на борт танкера поднялись восемь вооруженных пиратов. Портал указывает, что никогда ранее захваты заложников в Гвинейском заливе не совершались на столь удаленном расстоянии от берега. По его мнению, в преступной операции участвовало крупное судно.
Танкер под флагом Либерии, способный перевозить как нефть, так и жидкие химические вещества, вышел из порта Ломе (Того). Он был атакован в 230 морских милях к югу от нигерийского города Лагос. Судно принадлежит компании Curacao Trader Shipping.
Посольства РФ в Нигерии и Бенине сообщили, что предпринимают необходимые действия с тем, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.
Гвинейский залив, протянувшийся от Сенегала на севере Африки до Анголы на юге, превратился в самый опасный регион на планете в плане угрозы со стороны морских разбойников. В первом квартале текущего года там было зафиксировано 45% случаев мирового пиратства. Особенностью действий преступников в этом заливе является тот факт, что они захватывают в качестве заложников членов экипажей для получения в дальнейшем за них выкупа. По данным Международного морского бюро, в 2019 году 90% похищений моряков с судов приходилось именно на Гвинейский залив.
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Происшествия , Видео , Бенин
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