Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стали известны обстоятельства смерти известного экстрасенса 

Майк Габриелян 14 минут назад
В номере была не одна: подробности смерти экстрасенса
Фото: Instagram
Полиция начала поиски человека, который мог находиться рядом с психологом-экстрасенсом Анной Амбарцумян в момент её гибели. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, в номере элитного отеля «Петр Первый» Амбарцумян была не одна.
Страшная находка в элитном отеле: Анна Амбарцумян мертва
Сейчас правоохранители устанавливают личность человека, с которым экстрасенс пришла в гостиницу.
Между тем соседи погибшей Анны Амбарцумян рассказали, что она уехала из Петербурга ещё два года назад. Девушка продолжила учёбу в Москве. В северной столице она отучилась четыре года на медика.
Соседи считают, что психолог не могла свести счёты с жизнью: у неё не было проблем, имелась замечательная семья и успешно складывалась карьера, передает канал 112.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в элитном московском отеле ночью нашли тело известного психиатра и экстрасенса Анны Амбарцумян. Начальник охраны пятизвездочной гостиницы на улице Неглинной рассказал, что в номере 546 найден труп Анны Амбарцумян. Рядом с телом лежали упаковки из-под таблеток «Нурофен». Это нестероидный противовоспалительный препарат, применяется как обезболивающее.
При осмотре тела эксперты не обнаружили признаков насильственной смерти.
Комментарии 2
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С приветом от Техаса: как умер и воскрес американский наемник…
С приветом от Техаса: как умер и воскрес американский наемник…
Собянин заговорил о закрытии Москвы
Собянин заговорил о закрытии Москвы
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
Агутин рассказал об измене Варум
Агутин рассказал об измене Варум
Видео
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
00:58
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
Крысы устроили поединок на глазах у кота и попали на видео
00:28
Крысы устроили поединок на глазах у кота и попали на видео
Опубликовано видео уничтожения машины МЧС Армении дроном-камикадзе
00:33
Опубликовано видео уничтожения машины МЧС Армении дроном-камикадзе
Спасение россиян во время урагана попало на видео
00:41
Спасение россиян во время урагана попало на видео
Внезапная проверка войск по приказу Путина попала на видео
02:05
Внезапная проверка войск по приказу Путина попала на видео
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
00:23
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
Происшествия Криминал
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
00:29
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
Происшествия
По Москве-реке разлилось нефтяное топливо
00:19
По Москве-реке разлилось нефтяное топливо
Происшествия
Азербайджан раскрыл детали провокации армянской армии
00:33
Азербайджан раскрыл детали провокации армянской армии
В мире
Таксиста заподозрили в изнасиловании пассажирки
01:03
Таксиста заподозрили в изнасиловании пассажирки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение