В номере была не одна: подробности смерти экстрасенса

Полиция начала поиски человека, который мог находиться рядом с психологом-экстрасенсом Анной Амбарцумян в момент её гибели. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, в номере элитного отеля «Петр Первый» Амбарцумян была не одна.

Сейчас правоохранители устанавливают личность человека, с которым экстрасенс пришла в гостиницу.

Между тем соседи погибшей Анны Амбарцумян рассказали, что она уехала из Петербурга ещё два года назад. Девушка продолжила учёбу в Москве. В северной столице она отучилась четыре года на медика.

Соседи считают, что психолог не могла свести счёты с жизнью: у неё не было проблем, имелась замечательная семья и успешно складывалась карьера, передает канал 112.

Ранее «Рамблер» сообщал, что в элитном московском отеле ночью нашли тело известного психиатра и экстрасенса Анны Амбарцумян. Начальник охраны пятизвездочной гостиницы на улице Неглинной рассказал, что в номере 546 найден труп Анны Амбарцумян. Рядом с телом лежали упаковки из-под таблеток «Нурофен». Это нестероидный противовоспалительный препарат, применяется как обезболивающее.

При осмотре тела эксперты не обнаружили признаков насильственной смерти.