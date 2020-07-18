В Москве избили полицейского 

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Она отметила, что расследуется уголовное дело по статье УК РФ "применение насилия в отношении представителя власти".

"По данным следствия, днем 15 июля… вблизи Тверской улицы в городе Москве уроженец республики Азербайджан при пресечении его противоправных действий по участию в несанкционированном мероприятии вблизи посольства применил насилие в отношении представителя власти", — сообщила Иванова журналистам.

Сотрудник полиции получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы. В отношении азербайджанца избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.