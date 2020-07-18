В Москве избили полицейского 

Уроженец Азербайджана избил полицейского рядом с посольством в Москве, заведено уголовное дело, сообщила старший помощник ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.
Она отметила, что расследуется уголовное дело по статье УК РФ "применение насилия в отношении представителя власти".
"По данным следствия, днем 15 июля… вблизи Тверской улицы в городе Москве уроженец республики Азербайджан при пресечении его противоправных действий по участию в несанкционированном мероприятии вблизи посольства применил насилие в отношении представителя власти", — сообщила Иванова журналистам.
Сотрудник полиции получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы. В отношении азербайджанца избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.