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В Москве избили полицейского 

РИА Новости 34 минуты назад
В Москве избили полицейского
Фото: depositphotos.com
Уроженец Азербайджана избил полицейского рядом с посольством в Москве, заведено уголовное дело, сообщила старший помощник ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.
Она отметила, что расследуется уголовное дело по статье УК РФ "применение насилия в отношении представителя власти".
"По данным следствия, днем 15 июля… вблизи Тверской улицы в городе Москве уроженец республики Азербайджан при пресечении его противоправных действий по участию в несанкционированном мероприятии вблизи посольства применил насилие в отношении представителя власти", — сообщила Иванова журналистам.
Сотрудник полиции получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы. В отношении азербайджанца избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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Происшествия , Юлия Иванова , СКР , Азербайджан , Москва
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