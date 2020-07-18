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На Байкале локализовали разлив нефтепродуктов 

ТАСС 2 часа назад
На Байкале локализовали разлив нефтепродуктов
Фото: РИА Новости
Специалисты МЧС локализовали разлив нефтепродуктов на озере Байкал в Иркутской области, где в минувший четверг произошла утечка топлива в воду с частного катера. В данный момент ведутся работы по ликвидации разлива, сообщила ТАСС в субботу старший помощник Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Наталья Рягузова.
"На это время пятно локализовано полностью, сейчас там работает МЧС. Ведутся работы по ликвидации с помощью абсорбирующих материалов и в ручном режиме. Огромное количество абсорбента привезли, он растворяет химическое соединение", — сказала Рягузова.
Она добавила, что на месте происшествия работают водолазы. Необходимо установить, как и при каких обстоятельствах произошла утечка топлива, отметила представитель прокуратуры. Само судно обследуется на наличие пробоин, отбуксировать его с места разлива пока не удалось из-за неблагоприятных погодных условий. Объем разлившихся нефтепродуктов и нанесенный им ущерб устанавливаются, взяты пробы воды.
Утечка нефтепродуктов с частного катера у острова Ольхон произошла в четверг в связи с тем, что пришвартованное судно накренилось во время шторма. Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку по факту утечки и загрязнения поверхностных вод озера Байкал нефтепродуктами.
Озеро Байкал, внесенное в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия. Остров Ольхон — единственный на Байкале населенный остров, там проживают 1,7 тыс. человек. Это популярное туристическое направление в Иркутской области.
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Комментарии
Происшествия , Генпрокуратура РФ , МЧС , ЮНЕСКО , СКР , ИТАР-ТАСС , Иркутская Область
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