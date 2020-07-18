Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве нашли мертвой популярную блогершу 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 29 18 июля 2020
В Москве нашли мертвой популярную блогершу
Фото: Popcake.tv
В элитном московском отеле найдено тело известного блогера Анны Амбарцумян, сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«По предварительным данным, причина смерти — передозировка», — сказал собеседник РИА «Новости».
На блог девушки в Instagram подписано 367 тыс. человек. Амбарцумян выступала экспертом на телепередачах и заявляла, что обладает экстрасенсорными способностями.
На минувшей неделе популярный мотоблогер Ксения Никитина погибла в дорожно-транспортном происшествии на трассе М-8 в Подмосковье.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Самолет Ан-2 перестал выходить на связь в Бурятии Самолет Ан-2 перестал выходить на связь в Бурятии Возбуждено дело о нападении на дом экс-директора «Ростсельмаша» Возбуждено дело о нападении на дом экс-директора «Ростсельмаша» Самолет с пассажирами аварийно сел на Байкал Самолет с пассажирами аварийно сел на Байкал
Происшествия , МВД , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собянин заговорил о закрытии Москвы
Собянин заговорил о закрытии Москвы
«Подставили»: толпа чеченцев против россиянина
«Подставили»: толпа чеченцев против россиянина
На Земле появится новый океан
На Земле появится новый океан
С приветом от Техаса: как умер и воскрес американский наемник…
С приветом от Техаса: как умер и воскрес американский наемник…
Видео
Российский таксист устроил GTA-заезд и попал на видео
00:20
Российский таксист устроил GTA-заезд и попал на видео
Мигранты устроили массовую драку в Екатеринбурге и попали на видео
00:23
Мигранты устроили массовую драку в Екатеринбурге и попали на видео
Опубликовано видео пожара в соборе Святых Петра и Павла во Франции
00:31
Опубликовано видео пожара в соборе Святых Петра и Павла во Франции
Пьяный москвич подрался со шлагбаумом и попал на видео
00:09
Пьяный москвич подрался со шлагбаумом и попал на видео
Учения авиации во время проверки российских войск попали на видео
00:49
Учения авиации во время проверки российских войск попали на видео
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
00:58
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
01:01
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
Армия
Ненавистнику «пи****сов» Герману Стерлигову не дали проехать по обочине
00:52
Ненавистнику «пи****сов» Герману Стерлигову не дали проехать по обочине
Общество
Россияне повисли вверх ногами на сломавшейся карусели
00:52
Россияне повисли вверх ногами на сломавшейся карусели
Происшествия
«Кадыров достанет Зеленского даже в Антарктиде»
01:20
«Кадыров достанет Зеленского даже в Антарктиде»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение