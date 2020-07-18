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Адвокат объяснил «появление» 40 миллионов рублей в деле о ДТП с Ефремовым 

РИА Новости 32 минуты назад
Адвокат рассказал правду о 40 миллионах в деле Ефремова
Фото: РИА Новости
Адвокат семьи погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Александр Добровинский в беседе с порталом "Телепрограмма" назвал выдумкой заявления о том, что родные Сергея Захарова потребовали от актера компенсацию в 40 миллионов рублей.
По его словам, они занимаются изучением материалов дела, которое им передали на прошлой неделе. Он подчеркнул, что суммы никакие не согласовывали.
"Говорить о каких-то компенсациях еще рано. <…> Всем очень хочется осквернить родственников погибшего Сергея Захарова. Видимо, кому-то от этого легче", — считает юрист.
Как пояснил Добровинский, позиция семьи не изменилась: никаких разговоров о компенсации не было. Представители актера, по его словам, также не делали никаких предложений.
"Можно было бы о чем-то говорить, если бы деньги предлагал виновный, или он хотя бы извинился. Но Ефремов же говорит, что ни в чем не виноват", — пояснил адвокат. Добровинский удивился, зачем тогда актеру в таком случае платить. Также он не понимает, как можно принимать деньги от того, кто не признает свою вину.

Резонансное ДТП с участием Ефремова

Актер Михаил Ефремов вечером 8 июня в центре Москвы пересек двойную сплошную на своем автомобиле, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. За его рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее умер в больнице от полученных травм.
Экспертиза показала, что артист находился в состоянии алкогольного опьянения, а в крови нашли следы наркотиков. Возбуждено уголовное дело, Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Он находится под домашним арестом.
Актер после аварии записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи Захарова — родственники отказались принимать как извинения, так и денежную компенсацию.
Адвокат артиста Эльман Пашаев позже заявил, что собрал достаточно доказательств в пользу подзащитного и что сам Ефремов виновником ДТП себя не считает.
Также в СМИ появлялась информация, что якобы семья погибшего попросила возместить моральный ущерб в размере более 40 миллионов рублей, однако адвокат Захаровых опроверг эту информацию.
Накануне источник РИА Новости сообщил, что дело против Ефремова поступила в прокуратуру, в суд материалы пока не были переданы.
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Комментарии 3
Происшествия , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Генпрокуратура РФ , РИА Новости
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